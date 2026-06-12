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Внаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, четверо постраждало

Внаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, четверо постраждало

Прокурори фіксують наслідки обстрілів Харківщини за добу: один загиблий, четверо постраждалих.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 червня близько 7:00 російський безпілотник «Молнія» влучив у приватний житловий будинок у селі Корбині Івани Богодухівського району. Пошкоджено домоволодіння.

Також встановлено, що ввечері 11 червня російський FPV-дрон атакував приватне домоволодіння у селі Нижче Солоне Ізюмського району. Поранення отримали 15-річний хлопець та 41-річна жінка.

11 червня близько 5:00 між селами Просянка та Гусинка Куп’янського району влучив FPV-дрон. Від отриманих поранень загинув 55-річний чоловік.

Того ж дня орієнтовно о 10:20 російська армія завдала авіаудару по селу Катеринівка Куп’янського району. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю ліцею та житлові будинки. Поранення дістали двоє місцевих жителів — чоловік та жінка.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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