СБУ викрила колаборанта, який обслуговував дороги для окупантів на Харківщині

На Харківщині заочно повідомили про підозру колишньому керівнику дорожнього підприємства, який під час окупації Куп’янського району перейшов на бік росіян. Колаборант забезпечував роботу доріг, якими окупанти перекидали військову техніку та вивозили награбоване майно до рф.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 56-річний мешканець Куп’янського району, який до повномасштабного вторгнення працював на керівній посаді в одній з місцевих філій Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України». На початку липня 2022 року чоловік добровільно погодився на пропозицію ворога очолити так зване «ГП «Купянское ДЭП», яке входило до складу окупаційної адміністрації Куп’янського району Харківської області. Це фейкове «ГП» окупанти незаконно створили на базі захопленого українського дорожньо-експлуатаційного підприємства.

На новій посаді колаборант разом із ворожими поплічниками забезпечував експлуатацію захоплених росіянами автомобільних доріг на окупованій території, їх поточний ремонт та обслуговування виключно в інтересах країни-агресора. Також він організовував виділення матеріалів і спецтехніки для цих робіт та залучав людські ресурси з-поміж своїх підлеглих працівників.

За даними слідства, автодорогами, за які відповідав колаборант, окупанти доставляли військову техніку та боєприпаси для подальшого захоплення українських територій, а у зворотному напрямку – вивозили до рф викрадене українське зерно та майно розграбованих підприємств.

Напередодні контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року колаборант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на території держави-агресора.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловікові заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости