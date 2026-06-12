У Харкові тривають відновлювальні роботи після російських ударів

Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків масованих обстрілів, яких протягом цього тижня зазнав Харків.

Як повідомляє міськрада, про це міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону. За його словами, внаслідок ударів значних руйнацій зазнали об’єкти інфраструктури, будинки, офісні будівлі, храм, автівки.

Мер зазначив, що фахівці намагаються якнайшвидше усунути наслідки російських атак, однак через значні руйнації деякі об’єкти потребують більше часу для відновлення.

«Є будинки, які ми можемо відновити у стислий термін, але є й такі, які потребують більш серйозного відновлення і, відповідно, більших термінів. Наприклад, було влучання в багатоповерхівку між третім і четвертим поверхами. Там є руйнації конструктиву, тому строки відбудови збільшені. Родина з цієї квартири була відселена, бо там сьогодні неможливо жити», – зазначив мер.

Також Ігор Терехов повідомив, що частина постраждалих, які отримали поранення внаслідок обстрілів цього тижня, досі залишається в лікарні в стані середньої важкості.

Агентство Телевидения Новости