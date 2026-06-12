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За тиждень у Харкові понад 420 разів люди застрягали у ліфтах

За тиждень у Харкові понад 420 разів люди застрягали у ліфтах

Через відключення світла у Харкові за тиждень зафіксовано понад 420 випадків застрягання пасажирів у ліфтах.

Про це повідомляє міськрада.

За минулий тиждень надійшло більше 1,9 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

За цей період комунальники відреагували на понад 420 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. Також вони відремонтували вісім ліфтів на пр. Тракторобудівників, пр. Перемоги, вул. Академіка Богомольця та інших.

Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів, на ремонт зупинено 10 підйомників.

Агентство Телевидения Новости

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