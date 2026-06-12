На Харківщині рецидивіст намагався зґвалтувати 13-річну дівчину: що вирішив суд

Увечері 20 липня 2024 року в одному з населених пунктів Чугуївського району. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік помітив на вулиці 13-річну дівчинку. Він наздогнав дитину, повалив на землю та спробував зґвалтувати, затискаючи їй рот рукою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Довести злочин до кінця нападнику завадив перехожий. Почувши крики про допомогу, він підбіг до місця події та відштовхнув зловмисника, врятувавши дитину. Дівчина дістала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Під час розслідування з’ясувалося, що нападник – рецидивіст. У 2012 році він уже був засуджений до 10 років ув’язнення за аналогічний злочин проти статевої свободи та грабіж. Звільнився у 2021 році.

У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав.

Суд визнав чоловіка винним у замаху на зґвалтування малолітньої особи, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 КК України) та призначено максимальне покарання – 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости