На Харківщині перекрили ділянку дороги Шевченкове – Балаклія – Кегичівка

З 11 червня у Харківській області тимчасово перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці дороги державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Причиною стало аварійне становище водопропускної труби, яке створює загрозу безпеці дорожнього руху.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Рух обмежили на ділянці автомобільної дороги від км 89+160 до км 97+013. Рішення ухвалила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області за погодженням із відповідними контролюючими органами.

Для водіїв організували об’їзд закритої ділянки дорогами місцевого значення: С212220 «Під’їзд до села Киселі» протяжністю 2,2 км та С212203 «Кам’янка – Киселі» протяжністю 7,3 км.

Водіїв закликають завчасно планувати маршрути, звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися схеми об’їзду. Про відновлення руху на цій ділянці повідомлять додатково.

Агентство Телевидения Новости