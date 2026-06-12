Рятувальники локалізували пожежу у Київському районі Харкова

12 червня о 12:12 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Київському районі Харкова. Загоряння сталося в одноповерховій будівлі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події було направлено шість оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та три одиниці спеціальної пожежної техніки. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дах споруди на площі близько 300 кв. м. Існувала загроза розповсюдження полум’я на сусідні об’єкти.

О 13:10 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває її повна ліквідація. Постраждалих та загиблих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.

До робіт з ліквідації пожежі залучались підрозділи ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости