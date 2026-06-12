Поліція Харківщини розшукала трьох підлітків, які втекли з дому

У Харківській області поліцейські розшукали трьох неповнолітніх, які залишили місце проживання в Люботині. Діти перебували у знайомих, жодних протиправних дій щодо них не вчиняли.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інформація про зникнення двох братів та їхньої сестри надійшла до відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 11 червня.

Після отримання повідомлення правоохоронці розпочали пошукові заходи та встановили місцеперебування дітей. З’ясувалося, що весь цей час вони перебували у своїх знайомих у місті Люботин.

За даними поліції, жодних загроз життю чи здоров’ю неповнолітніх не було. Після виявлення дітей правоохоронці провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та повернули додому.

Агентство Телевидения Новости