У Дніпрі затримали агента фсб, який коригував обстріли Харківщини та ще двох областе

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Дніпрі ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Про це повідомили в СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО. Зловмисник відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних «цілей» він позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості.

Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від фсб. Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали. Також Служба безпеки провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, чоловік був завербований російською спецслужбою через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости