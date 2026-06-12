Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:45
Просмотров: 49

Кримчанин воював за росію під Вовчанськом: справу зрадника передали до суду

Кримчанин воював за росію під Вовчанськом: справу зрадника передали до суду

До суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Сімферополя, який добровільно вступив до російської армії та брав участь у бойових діях проти України на Харківщині. Наразі обвинувачений перебуває під вартою як військовополонений.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці лютого 2024 року чоловік перейшов на бік ворога. Перебуваючи у місті всеволожськ Ленінградської області рф, він добровільно підписав контракт з міноборони держави-агресора та був зарахований до військової частини №41772 на посаду гранатометника розвідувальної роти.

У травні того ж року обвинувачений прибув на тимчасово окуповану територію Луганської області, де проходив базову військову підготовку.

Надалі він ніс службу у місті псков рф, а наприкінці лютого 2026 року отримав наказ про переміщення до міста шебекіно бєлгородської області. Згодом його перекинули на Вовчанський напрямок у Харківській області для виконання бойових завдань проти українських захисників.

Зрадник брав участь у штурмових діях, супроводжував розвідувальні виходи та сприяв просуванню російських військ у напрямку українських оборонних позицій.

Наразі він перебуває під вартою у статусі військовополоненого. Обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), розгляне Чугуївський міський суд Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 