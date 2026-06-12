На Харківщині затримали чоловіка, який переховувався від суду після двох злочинів

Правоохоронці на Харківщині затримали 37-річного чоловіка, який перебував у державному розшуку та переховувався від органів правосуддя. Його розшукали під час патрулювання території Зміївської громади.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

10 червня працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції виявили та затримали місцевого жителя, який ухилявся від судового розгляду.

Чоловіка розшукували за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

На підставі ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали розшукуваного та передали його ініціатору розшуку для проведення подальших процесуальних дій.

Обставини справи та подальшу долю затриманого вирішуватиме суд.

Агентство Телевидения Новости