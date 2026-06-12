У Харкові створять окремий квартал для мусульманських поховань

Земельну ділянку на кладовищі №18 у Харкові передали для облаштування сектору поховань відповідно до мусульманських релігійних традицій. Рішення покликане забезпечити потреби чисельної мусульманської громади Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Депутати Харківської міської ради підтримали рішення про передачу в безоплатне користування земельної ділянки на території міського кладовища №18 для створення окремого кварталу мусульманських поховань.

Відповідне рішення було ухвалене 12 червня під час позачергової сесії міськради.

За словами міського голови Ігоря Терехова, створення спеціалізованого сектору є важливим кроком для забезпечення релігійних прав та потреб мусульманської громади міста.

«У Харкові проживає велика мусульманська громада. Серед її представників багато людей сьогодні боронять Україну, а дехто віддав за неї своє життя. Тому наше спільне завдання – створити належні умови для поховання відповідно до релігійних традицій», – зазначив мер.

Він додав, що для реалізації проєкту вже визначено земельну ділянку та підготовлено необхідну проєктну документацію.

Новий квартал на кладовищі №18 дозволить проводити поховання представників мусульманської громади відповідно до релігійних канонів та обрядів.

Агентство Телевидения Новости