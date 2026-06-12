Зеленський анонсував підвищення виплат військовим: у тилу – від 30 тис. грн, на передовій – у середньому 300 тисяч

Президент України Володимир Зеленський заявив про підвищення грошового забезпечення українських військових. Нові доплати для бійців та командирів мають почати виплачувати вже у червні після затвердження відповідного механізму урядом.

Про це Володимир Зеленський повідомив 12 червня.

Про збільшення виплат військовослужбовцям та запровадження нових контрактів для піхотинців глава держави заявив після нарад із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром фінансів Сергієм Марченком, а також керівництвом Збройних сил України.

За словами президента, держава знайшла фінансовий ресурс для підвищення грошового забезпечення військових.

«Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат», — зазначив Зеленський.

Він також повідомив про підготовку нових контрактів для військовослужбовців піхоти. Зокрема, для бійців на першій лінії середній рівень виплат має становити близько 300 тисяч гривень.

За словами президента, контракти передбачатимуть чітко визначені строки служби – на 10, 14 або 24 місяці – та конкретні умови щодо відстрочок і гарантій.

Окремо планується підвищення виплат для бойових командирів. У владі розраховують, що це допоможе зберегти досвідчених офіцерів у війську та посилити мотивацію особового складу.

Зеленський зазначив, що Кабінет Міністрів найближчим часом затвердить механізм нарахування нових виплат, а перші доплати військові мають отримати вже цього місяця.

Крім того, президент анонсував спрощення залучення іноземних добровольців до лав ЗСУ та подальше спрощення переведень і кар’єрного зростання для українських військовослужбовців. За його словами, ефективність нових рішень планують оцінити вже до кінця літа.

Агентство Телевидения Новости