СБУ оголосила підозру харківському блогеру-втікачу, який виправдовував війну росії

Харків’янину, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії та почав поширювати прокремлівську пропаганду, заочно повідомили про підозру. Його інтернет-ресурси охоплюють близько пів мільйона користувачів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 38-річний фігурант використовував власний YouTube-канал для поширення проросійського контенту на території держави-агресора. Загальна аудиторія його інформресурсів налічує близько пів мільйона користувачів.

Встановлено, що зловмисник систематично публікував відеоматеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України. Також він поширював прокремлівські наративи, виправдовував збройну агресію рф проти України та підтримував дії окупантів.

Також фігурант поширював фейки про Україну, заперечував повномасштабне вторгнення рф та називав війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом».

Правоохоронці провели обшуки за адресами, пов’язаними з підозрюваним. Під час слідчих дій виявлено належне йому майно, зокрема автомобіль, два спортивні мотоцикли та частку квартири. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на ці активи.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Агентство Телевидения Новости