Окупанти здійснили дві атаки в районах Стариці та Лиману на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 червня. Триває 1570 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість боєзіткнень на фронті становить 69.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися покращити своє положення в районах Стариці та Лиману. Одна з цих спроб триває.

На Куп’янському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости