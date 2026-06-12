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Окупанти здійснили дві атаки в районах Стариці та Лиману на Харківщині
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 червня. Триває 1570 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість боєзіткнень на фронті становить 69.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися покращити своє положення в районах Стариці та Лиману. Одна з цих спроб триває.
На Куп’янському напрямку штурмових дій не зафіксовано.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.