У Харкові ветерани-гвардійці вийшли на забіг до Дня донора

Перед забігом – обов’язкова розминка. Гвардійці прийшли разом із родинами, адже після поранень спорт став невід’ємною частиною реабілітації, а згодом і ще однією сімейною традицією. Нинішній забіг присвятили донорству.

Максим Добрянський, ветеран-гвардієць

Це новий поштовх уперед. Нові знайомства, нові емоції. Це мотивує розвиватися й ставати кращим, ніж ти був до поранення.

Артем Добрянський, син ветерана війни

Ми разом із татом займаємося спортом. Я граю у футбол, а тато займається петанком і бігом. Донори допомагають людям. Допомагайте іншим, щоб вони могли жити повноцінним життям і займатися спортом.

Кожен учасник забігу долає дистанцію під оплески побратимів та рідних. Ця підтримка допомагала воїнам на фронті, а нині щодня додає їм сил для відновлення після важких поранень.

Юрій «Цербер», інструктор з фізпідготовки

Біг – це не зовсім моє. На протезі мені досить важко долати довгі дистанції, але в коротких забігах я беру участь із задоволенням. Загалом займаюся плаванням, кросфітом та іншими видами спорту.

Олександра, донька гвардійця

Ми з татом займаємося кросфітом. Виконуємо вправи на час: прес, велосипед та інші комплекси.

Гвардійці пишаються успіхами побратимів та радіють нагоді провести час разом із родиною. Цим забігом вкотре нагадують харків’янам про важливість донорства крові та її компонентів.

Михайло Тарасенко, ветеран російсько-української війни

Зараз триває війна, багато хлопців і дівчат отримують поранення різного ступеня тяжкості та втрачають багато крові. Тому донорська кров потрібна завжди.

Ксенія Тарасенко, дружина ветерана

Мене тренує чоловік. Ми разом беремо участь у спортивних заходах. Нещодавно разом подолали забіг Spartan — п’ять кілометрів і двадцять перешкод.

В’ячеслав Кут’їн, ветеран російсько-української війни

Важливо показувати людям власним прикладом: коли хтось бачить у парку людину, яка біжить на двох протезах, то замислюється: «Чому я відкладаю все на завтра? Можливо, варто почати вже сьогодні».

Ганна Кут’їна, дружина ветерана

Для мене донорство крові – одна з найважливіших можливостей для цивільних допомогти країні та людям, які її захищають.

Зважаючи на тяжкість поранень, учасників забігу розділили на групи за дистанціями – від двох кілометрів до трьохсот п’ятдесяти метрів. Підтримати побратимів-харків’ян приїхали й ветерани з Києва. Усі учасники отримали символічні медалі від підприємства, що займається заготівлею плазми.

Сергій Кіяшко, начальник фізпідготовки та спорту 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Попри нічні обстріли Харкова, люди прийшли на захід, поспілкувалися, сфотографувалися, отримали медалі та подарунки від партнерів. Спорт справді об’єднує.





Агентство Телевидения Новости