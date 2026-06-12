Росіяни атакували прикордоння Харківщини дронами, постраждала літня жінка

12 червня унаслідок ударів російських безпілотників по Золочівській громаді Харківської області постраждала 84-річна жінка. Також у двох селах зафіксовані пожежі та руйнування житлових будинків.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У другій половині дня російські війська атакували Одноробівський старостинський округ Золочівської громади безпілотниками «Молнія».

Близько 15:40 один із дронів вдарив по селу Ковалі. Внаслідок атаки гостру реакцію на стрес дістала 84-річна місцева жителька.

На місці влучання спалахнула пожежа. Значно пошкоджено приватний житловий будинок та господарські споруди.

Ще один безпілотник атакував село Одноробівка. Після влучання також спалахнула пожежа, внаслідок якої зазнали значних пошкоджень житловий будинок і господарські будівлі.

Постраждалих внаслідок обох ударів немає.

Агентство Телевидения Новости