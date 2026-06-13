У Харкові викрили злодія: просив здійснити дзвінок та зникав з чужим телефоном

Поліцейські Харкова викрили чоловіка на серії майнових злочинів.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік причетний до серії майнових злочинів на території Харкова.

Зокрема, він проник до приватного домоволодіння та викрав речі власниці, чим завдав їй матеріальної шкоди. Крім того, протягом квітня поточного року чоловік вчинив низку шахрайських дій за однаковою схемою. Під приводом необхідності здійснити телефонний дзвінок просив у громадян мобільні телефони, після чого зникав з ними та розпоряджався викраденим майном на власний розсуд.

Поліцейські Харківського РУП № 3 встановили причетність фігуранта до кількох епізодів шахрайств та крадіжки. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 68 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости