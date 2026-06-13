Уряд збільшить фінансову підтримку прифронтових громад

Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Разом з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим провели нараду за участі урядовців та народних депутатів, обговорили ключові питання соціальної підтримки прифронтових регіонів, визначили перелік першочергових дій», – зазначила Свириденко.

За її словами, уряд вже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій.

Зазначається, що пакет охоплює безпечну освіту (підземні школи та садки, безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів), медицину (доплати медикам, продовжене фінансування медзакладів і адресна допомога лікарям), підтримку ВПО та вразливих категорій, а також розширені можливості для українських виробників за програмами «Зроблено в Україні».

«Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії», – зазначає Свириденко.

Агентство Телевидения Новости