Двоє людей постраждали внаслідок російських обстрілів на Харківщині: поліція показала наслідки

Упродовж доби війська рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Лозівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Для ударів окупанти застосували безпілотники, постраждали двоє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У селищі Шестакове Чугуївського району внаслідок удару БпЛА пошкоджено техніку та автомобіль цивільного підприємства.

У Лозівському районі від удару БпЛА дістала поранення 58-річна жінка, яка перебувала на вулиці в момент вибуху.

Унаслідок обстрілу пошкоджено будинок у селищі Козача Лопань Харківського району. Також до харківської лікарні доставили 38-річного жителя селища Козача Лопань. Чоловік дістав вибухову травму, коли їхав велосипедом та поряд з ним здетонував вибухонебезпечний предмет.

Військовослужбовці рф вдарили БпЛА по селу Сухий Яр Ізюмського району. Пошкоджено дах та паркан приватного домоволодіння.

Через обстріл у селі Троїцьке Куп’янського району пошкоджено вікна в будинку. В селах Яєчне, Плоске та Шипувате зазнали пошкоджень приватні будинки. У селищі Великий Бурлук внаслідок удару росіян пошкоджено вікна в кафе.

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