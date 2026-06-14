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На Харківщині окупанти атакували біля Вовчанська, Гранева та Курилівки
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 червня. Триває 1572 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби росіяни 44 рази атакували позиції Сил оборони.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Гранів та Вовчанськ. Одне боєзіткнення наразі триває.
На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили одну спробу російських військ просунутися вперед у бік Курилівки.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.