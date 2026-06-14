У Харкові зафіксували влучання БпЛА у двох районах

У Харкові 14 червня зафіксували удари російських безпілотників по Холодногірському та Київському районах.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі внаслідок удару спалахнув дах закладу культури. Також було пошкоджено вікна в офісних будівлях.

У Холодногірському районі після атаки загорілися дерева та трава на відкритій місцевості. Також пошкоджено огорожу складських приміщень та недіючий склад.

Згодом у Холодногірському районі зафіксували ще одне влучання БпЛА. Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости