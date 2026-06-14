Поліція показала наслідки ударів по Київському та Холодногірському районах Харкова

Увечері 14 червня військові рф вдарили БпЛА по Київському та Холодногірському районах Харкова. Постраждали п’ятеро людей, зокрема немовля.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Київському районі ударом безпілотника пошкоджено заклад культури. На місці удару сталася пожежа. Постраждали жінки 22, 28, 34, 62 років та одномісячна дитина, яку доставили до медичного закладу.

За даними Харківської ОВА, станом на 21:34 кількість постраждалих збільшилася до шістьох людей.

«Ще одна 29-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес в Київському районі Харкова. Медики надали допомогу постраждалій», – написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Пожежу в будівлі художнього музею, за даними ДСНС, вже локалізували. Тривають роботи з остаточної її ліквідації.

«Вогонь охопив понад 1200 кв. м. До евакуації музейних експонатів долучилися рятувальники, комунальники, керівництво міста, волонтери та небайдужі харків’яни», – розповіли в ДСНС.

Також росіяни поцілили БпЛА по Холодногірському району. Пошкоджено автомобіль та складські приміщення. Обійшлося без постраждалих.

За фактами обстрілів відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости