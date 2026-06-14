Після атаки БпЛА горить підприємство в Холодногірському районі Харкова

Увечері 14 червня внаслідок російського удару в Холодногірському районі Харкова спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки атаки та працюють на місці пожежі після російського удару по Холодногірському району.

Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.

Унаслідок попередньої російської атаки на місто постраждали шестеро людей, зокрема немовля. Під ударом опинилися Київський та Холодногірський райони.

Агентство Телевидения Новости