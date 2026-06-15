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Вночі окупанти атакували два райони Харкова: є постраждалі
Вночі у Харкові лунали вибухи: росіяни вдарили по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«За попередньою інформацією, ворожі ракетні удари зафіксовано в Холодногірському районі Харкова», – написав Синєгубов у Телеграм.
За його словами, в Холодногірському районі станом на 2:08 вибухових травм зазнали 40-річний, 30-річний 36-річний чоловіки.
«Внаслідок обстрілу в Шевченківському районі спалахнули гараж та трава. Постраждала 34-річна жінка», – зазначив Синєгубов.
Постраждала госпіталізована. Медики надають всю необхідну допомогу.