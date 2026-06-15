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Вночі окупанти атакували два райони Харкова: є постраждалі

Вночі окупанти атакували два райони Харкова: є постраждалі

Вночі у Харкові лунали вибухи: росіяни вдарили по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, ворожі ракетні удари зафіксовано в Холодногірському районі Харкова», – написав Синєгубов у Телеграм.

За його словами, в Холодногірському районі станом на 2:08 вибухових травм зазнали 40-річний, 30-річний 36-річний чоловіки.

«Внаслідок обстрілу в Шевченківському районі спалахнули гараж та трава. Постраждала 34-річна жінка», – зазначив Синєгубов.

Постраждала госпіталізована. Медики надають всю необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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