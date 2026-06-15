Харків та ще 13 населених пунктів обстріляли окупанти протягом доби

Упродовж доби російські війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів п’ятеро людей загинули; постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей.У місті Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло четверо рятувальників ДСНС, ще шестеро – поранено.

Також у місті Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали 9 жінок, троє чоловіків та 1-місячна дівчинка; у місті Лозова постраждали чоловіки 56 і 42 років, 62-річна жінка і 4-річний хлопчик; у селі Осинове Куп’янської громади зазнала травм 71-річна жінка.

Окупанти атакували Шевченківський, Холодногірський і Київський райони Харкова.

Армія рф активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 ракети (тип встановлюється);▪️11 КАБ;▪️9 БпЛА типу «Герань-2»;▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;▪️3 БпЛА типу «Молнія»;▪️3 fpv-дрони;▪️20 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у місті Харків пошкоджено будівлю художнього музею, складське приміщення, два цивільні підприємства, багатоквартирний будинок, сім автомобілей;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (село Березівка), заклад дошкільної освіти (село Одноробівка), багатоквартирний будинок (селище Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (селище Великий Бурлук, село Троїцьке), електромережі (село Петрівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (село Бригадирівка);

▪️у Харківському районі пошкоджено кафе (село Лісне);

▪️у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі, п’ять приватних будинків, багатоквартирний будинок, гараж, 3 автомобілі (місто Лозова), приватний будинок, господарчу споруду (село Водяне).

Агентство Телевидения Новости