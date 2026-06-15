У ДСНС назвали імена чотирьох загиблих у Харкові рятувальників

Вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули 4 рятувальники, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС України.

Від ударі росіян загинули бійці шостої державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:

▪️ командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;▪️ пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;▪️ пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;▪️ водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

«Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов’язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости