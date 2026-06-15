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Українка Лузан завоювала четверте золото на ЧЄ-2026

Українка Лузан завоювала четверте золото на ЧЄ-2026

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок завоювали ще одне золото на чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить з 11 до 14 червня у португальському Монтемор-о-Вельйо.

Про це повідомляє Чемпіон.

Людмила Лузан і Анастасія Рибачок перемогли у змаганнях каное-двійок на дистанції 200 метрів.

У фіналі вони випередили угорський дует Агнес Кісс/Б’янка Надь. Бронзу завоювали іспанки Анхельс Морено та Вікторія Ярчевська.

Для Лузан це вже четверте золото на чемпіонаті Європи 2026 року.

Агентство Телевидения Новости

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