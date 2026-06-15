Харківський клуб «Металіст 1925» оголосив про ребрендинг

Футбольний клуб «Металіст 1925» оголосив про зміну назви. Відтепер команда виступатиме під брендом «Харків».

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Ребрендинг є частиною нового етапу розвитку команди та покликаний посилити її асоціацію з містом і розширити взаємодію з уболівальниками.

За словами начальника ОВА Олега Синєгубова, новий клуб має стати об’єднавчим символом для мешканців області.

«Футбольний клуб «Харків» має стати саме такою точкою об’єднання для жителів всіх громад», – зазначив він.

Через безпекову ситуацію та війну проведення матчів Української Прем’єр-ліги у Харкові наразі неможливе. Водночас клуб «Харків» представлятиме місто та область у найвищому дивізіоні українського футболу.

Агентство Телевидения Новости