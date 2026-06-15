Росіяни поцілили безпілотником по харківському зоопарку, загинули тварини
15 червня у Харкові внаслідок російського обстрілу загинули кілька тварин. Один із безпілотників влучив по території зоопарку, де спалахнула пожежа у вольєрі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Вдень російські війська завдали двох ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.
Через влучання на території зоопарку виникла пожежа у вольєрі. Внаслідок атаки загинули кілька тварин.
Вогонь ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби.
Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію із будівлі віварію та перемістили тварин у безпечне місце.