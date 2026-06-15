У Харкові судитимуть викладачку вишу, яка працювала на російську розвідку

У Харкові до суду скерували справу старшої викладачки одного з університетів, яку обвинувачують у державній зраді. За даними слідства, жінка передавала представникам російської воєнної розвідки інформацію про розташування та переміщення українських військових.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Перед судом постане старша викладачка англійської мови одного з університетів у Харкові, яка за вказівками ворожої спецслужби збирала розвіддані. Фігурантка справи – активна прихильниця «руського миру», яка неодноразово їздила до рф як після 2014, так і після початку повномасштабного вторгнення, де її завербували.

За даними слідства, восени 2025 року жінка через месенджер Telegram почала спілкуватися з трьома представниками спецслужби міноборони рф. Вона погодилася виконувати їхні завдання – передавати розвідувальні дані.

Зрадниця збирала інформацію про розташування та переміщення українських військових у місті. Отримані відомості передавала «кураторам» у вигляді фото- та відеоматеріалів, скриншотів із Google-мап і текстових повідомлень. Вказані дані могли бути використані для точкових ударів по позиціях Сил оборони.

Для конспірації вона користувалася окремим телефоном, листувалася англійською та регулярно видаляла повідомлення, намагаючись приховати сліди своєї злочинної діяльності, яка тривала до січня 2026 року.

Правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру. Її було взято під варту.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно неї обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинуваченій загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости