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У Харкові ліквідували пожежу на підприємстві, де внаслідок атаки рф загинули четверо рятувальників

У Харкові ліквідували пожежу на підприємстві, де внаслідок атаки рф загинули четверо рятувальників

У Холодногірському районі Харкова рятувальники завершили ліквідацію пожежі, що виникла після російської атаки у ніч із 14 на 15 червня.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Ракетного удару по харківських рятувальниках, які ліквідовували наслідки попередньої російської атаки, окупанти завдали уночі 15 червня.  

Внаслідок атаки загинули четверо співробітників ДСНС, ще шестеро дістали поранення.

Загиблі співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

Також загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін, який разом із рятувальниками брав участь у ліквідації наслідків обстрілу.

Агентство Телевидения Новости

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