Результати п’ятого ігрового дня ЧС-2026: Іспанія втратила очки з Кабо-Верде

Усі чотири матчі у групах H та G завершилися внічию: Іспанія сенсаційно втратила очки з дебютантом Мундіалю Кабо-Верде, Бельгія врятувалася у грі з Єгиптом, Саудівська Аравія була близькою до перемоги над Уругваєм, а Іран та Нова Зеландія влаштували результативну перестрілку.

Про це повідомляє Чемпіон.

У стартовому матчі збірна Іспанії несподівано не змогла обіграти дебютанта чемпіонату світу – команду Кабо-Верде. Поєдинок завершився без голів – 0:0.

Ще одна несподіванка ледь не сталася у групі H, де Саудівська Аравія була за крок від перемоги над Уругваєм – 1:1.

Матчі другого туру в групі H відбудуться 21–22 червня. Іспанія зустрінеться з Саудівською Аравією (19:00), а Уругвай зіграє з Кабо-Верде (01:00).

Збірна Бельгії також не змогла стартувати з перемоги, розписавши нічию з Єгиптом – 1:1.

Найрезультативніший матч дня відбувся у групі G, де Іран та Нова Зеландія розійшлися бойовою нічиєю – 2:2.

Агентство Телевидения Новости