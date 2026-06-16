Четверо поранених після удару по Балаклії були госпіталізовані

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Балаклії зафіксовано влучання у приватний сектор, поряд з багатоквартирними житловими будинками та в цивільне підприємство.

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

«На цей час відомо про шістьох поранених, серед яких двоє дітей. Чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Ще двом людям медики надали допомогу на місці події», – зазначив Карабанов.

За його словами, інформація щодо інших можливих постраждалих наразі уточнюється.

На місцях події продовжують працювати всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Агентство Телевидения Новости