Скільки штурмів росіян на Харківщині відбили ЗСУ протягом доби

Оперативна інформація станом на 8:00 16.06.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, противник п’ять разів атакував позиції ЗСУ в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази атакували в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка, Новоєгорівка, Озерне та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників.

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