Цієї ночі над Україною було збито 114 БпЛА окупантів

У ніч на 16 червня (з 18:00 15 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. рф, а також 132 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомили Сили ППО.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Агентство Телевидения Новости