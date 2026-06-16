У Харкові в середу частині Шевченківського та Київського районів відключать воду

Два райони Харкова у середу частково залишаться без водопостачання.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал».

«Водопостачання у частини абонентів Шевченківського та Київського районів буде відсутнє з 8:00 до 21:00 17 червня у зв’язку з проведенням планових робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду», – йдеться у повідомленні.

Відключення торкнеться споживачів, які проживають у межах:

– частини Шевченківського району, обмеженою:р. Лопань, окружною дорогою до сел. П’ятихатки, територією лісопарку, Харківським шосе, територією Центрального парку, вул. Дмитра Антоненка,вул. Саржинською, вул. Європейською, вул. Клочківською, вул. Феодосійською, вул. Аграрною, вул.Джанкойською, в’їздом 1-м Дорошенківським;

– частини Київського району, обмеженою:Харківським шосе, територією лісопарку, сел. Жуковського (у т.ч. приватним сектором), вул. Копиленка, вул. Чуйківською, вул. Саперною, вул. Інтернатською, територією заводу “ФЕД”.

Вул. Г.Сковороди, вул.Саперною, р.Харків, вул.Ісаївською, вул.Шевченка,вул. Хотинською, вул. Бахмутською, пров.Гнєдича.

ТЦ Барабашова, вул.Наринська, вул.Шаляпіна

Комунальники просять містян заздалегідь зробити запас води.

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