Окупанти вранці вдарили «Геранями» по цивільному підприємству у Безруках на Харківщині

Сьогодні о 4:45 ранку російські безпілотники атакували цивільне підприємство у Безруках.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, внаслідок ударів БПЛА «Герань-2» сталося загоряння виробничого цеху, складських приміщень та автівок підприємства.

Вогнеборцям ДСНС вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, однак через масштабне займання підприємство практично знищене.

За даними Задоренко, ніхто з людей не постраждав.

Агентство Телевидения Новости