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Окупанти вранці вдарили «Геранями» по цивільному підприємству у Безруках на Харківщині
Сьогодні о 4:45 ранку російські безпілотники атакували цивільне підприємство у Безруках.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За його словами, внаслідок ударів БПЛА «Герань-2» сталося загоряння виробничого цеху, складських приміщень та автівок підприємства.
Вогнеборцям ДСНС вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, однак через масштабне займання підприємство практично знищене.
За даними Задоренко, ніхто з людей не постраждав.