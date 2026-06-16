Для відновлення енергетики Харкова та Києва Україна отримає обладнання з латвійської ТЕЦ
За підтримки Німеччини Україна отримає обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергетики Харкова та Києва.
Про це повідомляє Міненерго.
Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із Федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе.
Окрему увагу приділили проєктам демонтажу та транспортування обладнання з європейських електростанцій, що виводяться з експлуатації. За підтримки Німеччини Україна отримає обладнання з Ризької ТЕЦ для відновлення енергетики Харкова та Києва.
Також сторони обговорили розвиток ринку біометану, формування стратегічних резервів і залучення інвестицій в енергетику.