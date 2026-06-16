Для відновлення енергетики Харкова та Києва Україна отримає обладнання з латвійської ТЕЦ

За підтримки Німеччини Україна отримає обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергетики Харкова та Києва.

Про це повідомляє Міненерго.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із Федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе.

Окрему увагу приділили проєктам демонтажу та транспортування обладнання з європейських електростанцій, що виводяться з експлуатації. За підтримки Німеччини Україна отримає обладнання з Ризької ТЕЦ для відновлення енергетики Харкова та Києва.

Також сторони обговорили розвиток ринку біометану, формування стратегічних резервів і залучення інвестицій в енергетику.

Агентство Телевидения Новости