За 65 тисяч рублів забезпечував логістику армії РФ: суд виніс вирок експрацівнику Укрзалізниці з Харківщини

Колишнього головного інженера регіональної філії АТ «Укрзалізниця» визнали винним у співпраці з окупаційною владою на захопленій Куп’янщині. Колаборант забезпечував ремонт залізничної інфраструктури, що дозволяло російським військам перевозити техніку, боєприпаси та особовий склад до лінії фронту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Влітку 2022 року колишній головний інженер регіональної філії АТ «Укрзалізниця» погодився працювати у незаконно створеному «производственном подразделении государственного предприятия «Купянская железная дорога», діяльність якого була спрямована на задоволення потреб російських військових, зокрема щодо перевезень на захопленій території.

Він діяв разом із ще двома спільниками, один із яких став «начальником» так званого підрозділу, а інший – його «заступником».

На цій псевдопосаді поплічник росіян організовував технічне забезпечення та ремонт колій на території району. Зокрема, виділяв спецтехніку, паливо й матеріали для проведення капітальних робіт на станціях. Під його контролем відбувалися демонтажі, заміна рейок і стрілочних переводів. Саме ці роботи забезпечували рух ешелонів, а окупанти отримали змогу безперешкодно перевозити військову техніку, боєприпаси та особовий склад безпосередньо до лінії фронту.

За роботу на окупантів колаборант отримував заробітну плату у розмірі 65 500 рублів. Після звільнення території Збройними Силами України він утік до рф.

Суд визнав 40-річного чоловіка винним у пособництві шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після відбуття строку ув’язнення засудженому ще упродовж 12 років буде заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та на державних підприємствах залізничного транспорту України.

Оскільки чоловік переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку. Двоє його спільників вже отримали вирок.

Агентство Телевидения Новости