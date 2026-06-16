Синоптики попередили про погіршення погоди на Харківщині

У Харкові та області до кінця доби 16 червня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, шквали вітру та місцями град.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

За прогнозом синоптиків, до кінця доби 16 червня у Харкові очікуються гроза та шквалисте посилення вітру швидкістю 15-20 м/с.

На території області прогнозуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Агентство Телевидения Новости