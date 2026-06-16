Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:23
Просмотров: 74

Синоптики попередили про погіршення погоди на Харківщині

Синоптики попередили про погіршення погоди на Харківщині

У Харкові та області до кінця доби 16 червня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, шквали вітру та місцями град.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

За прогнозом синоптиків, до кінця доби 16 червня у Харкові очікуються гроза та шквалисте посилення вітру швидкістю 15-20 м/с.

На території області прогнозуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 