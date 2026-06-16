Росіяни масовано атакують Золочівську громаду дронами: фото наслідків
Російські війська вночі та вранці 16 червня завдали серії ударів по населених пунктах Золочівської громади. Пошкоджено та знищено житлові будинки.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
О 00:20 три безпілотники «Молнія» атакували село Одноробівка. Внаслідок удару пошкоджено двоповерховий та одноповерховий багатоквартирні будинки.
У період з 2:30 до 3:00 російські війська знов масовано атакували Одноробівку дронами «Молнія». У результаті ударів знищено два приватні будинки, пошкоджено ще один житловий будинок та господарчі споруди.
О 8:50 FPV-дрони атакували село Клинова-Новоселівка. Внаслідок ударів пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.