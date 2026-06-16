Понад 100 ухилянтів отримали відстрочку через фіктивні ліцеї: СБУ викрила схему у Харкові та Києві

СБУ викрила міжрегіональну групу ділків, яка оформлювала чоловіків призовного віку викладачами до фіктивних приватних ліцеїв та коледжів для отримання відстрочки від мобілізації. За попередніми даними, незаконною схемою скористалися понад 100 ухилянтів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисники створювали фіктивні приватні навчальні заклади середньої освіти – ліцеї та коледжі, реєстрували їх суб’єктами освітньої діяльності та забезпечували їх функціонування «на папері». Після цього ділки працевлаштовували у їхній штат чоловіків призовного віку на посади викладачів та оформлювали для них відстрочки від призову за мобілізацією.

Створені цими ділками навчальні заклади фактично взагалі не здійснювали освітньої діяльності та не мали відповідних ліцензій від Міністерства освіти та науки України, хоча і були формально зареєстровані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Встановлено, що до організації протиправних оборудок причетний 53-річний керівник місцевої науково-виробничої фірми. До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох осіб з різних регіонів України. Разом вони створили два ліцеї та коледж у Харкові. Один з харківських ліцеїв був зареєстрований за адресою знаходження виробничих приміщень фірми організатора схеми, хоча фактично там не знаходився. Згодом, щоб «заплутати сліди», ділки перереєстрували фіктивний харківський коледж у Києві.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили всіх, хто скористався цією схемою та безпідставно отримав відстрочку від мобілізації. За попередніми оцінками, їхня кількість становить понад 100 осіб.

Співробітники СБУ задокументували діяльність ділків, визначили злочинні ролі кожного з учасників схеми та на завершальному етапі операції затримали організатора і трьох активних фігурантів. Один з учасників злочинної групи наразі переховується від слідства за кордоном.

Одночасно правоохоронці провели 40 санкціонованих судом обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів кримінального провадження на території Харківської, Київської, Чернівецької та Полтавської областей, а також у службових приміщеннях районного управління освіти в Харкові.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони та ноутбуки з листуванням щодо протиправної діяльності, документи, що підтверджують незаконність працевлаштування та інші докази оборудок.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Наразі затримані ділки перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.

Агентство Телевидения Новости