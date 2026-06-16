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Понад 200 осель на Харківщині залишилися без газу через російську атаку

Понад 200 осель на Харківщині залишилися без газу через російську атаку

16 червня російські обстріли пошкодили інфраструктуру газопостачання у кількох громадах Харківської області. Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків атаки.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

Через російську атаку без газопостачання залишилися понад 200 родин у Золочівській, Циркунівській та Балаклійській громадах.

Аварійні ситуації на мережах виникли після ударів по житлових будинках. Газовики локалізували всі пошкодження.

«Наразі вживаємо всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію та якнайшвидше повернути газ у кожну оселю», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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