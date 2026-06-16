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На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі атакували поблизу населеного пункту Гранів

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі атакували поблизу населеного пункту Гранів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 червня. Триває 1574 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку цієї доби на фронті відбулося 73 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки росіян поблизу населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять російських атак. ЗСУ відбили шість штурмових дій біля Зарічного, Андріївки, Дробишевого, Лимана, Діброви та в районі Озерного. Три бойові зіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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