На Харківщині двоє чоловіків знищили близько 60 дерев заради заробітку

Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Харківщини, яких вважають причетними до незаконної вирубки дерев у державному лісовому фонді. Протягом 2025–2026 років «чорні лісоруби» знищили близько 60 дерев. Збитки перевищили 320 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підприємець з міста Люботин Харківського району вирішив організувати схему заробітку на нелегальному продажі деревини та залучив до неї свого знайомого – працівника спиртового заводу, який за грошову винагороду погодився взяти участь у порубці дерев. Також ділок на комерційній основі найняв трьох робітників, приховавши від них свої злочинні наміри.

Разом на автомобілі підприємця компанія прибула до ділянки лісового фонду державної власності, розташованої поблизу села Байрак. Там вони, не маючи жодних дозволів, знищували дерева бензопилою.

Стовбури розпилювали на частини, завантажували до причепа авто та вивозили на ділянку місцевості неподалік, де підприємець облаштував виробництво вугілля. Надалі незаконно здобуту деревину продавали та використовували як сировину для випалювання вугілля.

Загалом з 2025 по 2026 рік ділки знищили близько 60 дерев. Згідно з висновком судової економічної експертизи державі завдано збитків на суму понад 320 тис. гривень.

Двом чоловікам повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев у інших лісових насадженнях, перевезення незаконно зрубаних дерев, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Агентство Телевидения Новости