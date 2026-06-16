Другое
Перейти к списку новостей
16.06.2026 19:24
Просмотров: 75

Навчальні заклади Харківщини поповнили автопарк вісьмома шкільними автобусами

Навчальні заклади Харківщини поповнили автопарк вісьмома шкільними автобусами

Навчальні заклади Харківської області отримали ще вісім шкільних автобусів. Транспорт розподілили між закладами освіти п’яти громад регіону.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Нові шкільні автобуси отримали заклади освіти Нововодолазької, Зміївської, Малинівської, Вільхівської та Слобожанської громад.

Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

Для забезпечення закладів освіти Харківщини транспортом уряд спрямував понад 119,8 мільйона гривень державної субвенції. За ці кошти та на умовах співфінансування придбали 33 шкільні автобуси, 24 з яких уже передали громадам області.

Найближчим часом Харківщина має отримати ще дев’ять автобусів для закладів загальної середньої освіти.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 