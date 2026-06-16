Німеччина профінансувала передачу обладнання Ризької ТЕЦ Харкову та Києву

Україна очікує отримати влітку обладнання з Ризької ТЕЦ, яке планують використати на енергетичних об’єктах Харкова та Києва. Фінансування демонтажу та транспортування забезпечує Німеччина.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики за підсумками онлайн-зустрічі першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля з федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе.

Під час переговорів сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих раніше, а також підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна високо оцінює підтримку Німеччини у фінансуванні демонтажу та транспортування обладнання з європейських електростанцій, які були виведені з експлуатації. Зокрема, йдеться про проєкт на Ризькій ТЕЦ, де роботи вже розпочалися.

Міністерство закордонних справ Німеччини зарезервувало на ці потреби понад 1 млн євро.

«Очікуємо, що протягом літа устаткування надійде до України та буде використано на енергетичних об’єктах Харкова й Києва. Паралельно спільно продовжуємо роботу над аналогічними проєктами в Латвії, Словаччині, Австрії, Хорватії та інших країнах», – зазначив Шмигаль.

Також сторони обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Найближчим часом Міністерство енергетики має передати німецьким партнерам перелік ключових потреб українського енергосектору.

Окремою темою стала співпраця у сфері розвитку ринку біометану та робота над визнанням українського біометану і гарантій його походження на ринку Європейського Союзу.

Крім того, під час зустрічі йшлося про новий фінансовий інструмент Ukraine Connect, створений Німеччиною для підтримки приватних інвестицій в Україну.

За словами Дениса Шмигаля, внесок Німеччини до Фонду підтримки енергетики України вже перевищив 552 млн євро. Також у квітні цього року українська енергосистема отримала грант KfW у розмірі 4,75 млн євро.

Агентство Телевидения Новости