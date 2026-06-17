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«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, який напряму з’єднає Дніпро та Харків

«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, який напряму з’єднає Дніпро та Харків

Для покращення сполучення між обласними центрами України повертається важливий маршрут в оновленому форматі Дніпро — Харків — Дніпро.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Чотири години в дорозі з Дніпра до Харкова, кілька годин для вирішення своїх справ і повернення того ж дня», – йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що запускають новий регіональний рейс з 19 червня.

Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29.Зворотно поїзд №853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41.

На маршруті передбачені такі зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

Зазначається, що квитки на поїзди №854 Дніпро — Харків та №853 Харків — Дніпро вже доступні у застосунку УЗ у розділі «Дальні».

Агентство Телевидения Новости

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