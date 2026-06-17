«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, який напряму з’єднає Дніпро та Харків

Для покращення сполучення між обласними центрами України повертається важливий маршрут в оновленому форматі Дніпро — Харків — Дніпро.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Чотири години в дорозі з Дніпра до Харкова, кілька годин для вирішення своїх справ і повернення того ж дня», – йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що запускають новий регіональний рейс з 19 червня.

Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29.Зворотно поїзд №853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41.

На маршруті передбачені такі зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

Зазначається, що квитки на поїзди №854 Дніпро — Харків та №853 Харків — Дніпро вже доступні у застосунку УЗ у розділі «Дальні».

Агентство Телевидения Новости