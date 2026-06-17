Результати шостого ігрового дня ЧС-2026 з футболу: Норвегія декласувала Ірак

Збірні Франції та Норвегії оформили легкі перемоги над Сенегалом та Іраком відповідно. Аргентина з хеттриком Ліонеля Мессі розтрощила Алжир, а Австрія стартувала на турнірі з перемоги над Йорданією.

Про це повідомляє Чемпіон.

Збірна Франції переграла Сенегал у матчі 1 туру групи І у межах чемпіонату світу з футболу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

У ніч із 16 на 17 червня збірна Аргентини розгромила Алжир із рахунком 3:0 у першому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головним героєм цієї зустрічі став Ліонель Мессі. Він забив усі три голи своєї команди.

У середу, 17 червня, на чемпіонаті свтіу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи I, у якому збірна Норвегії перемогла команду Іраку.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

В останньому поєдинку Австрія приймала Йорданію.

Фінальний рахунок матчу – 3:1 на користь Австрії.

Турнірна ситуація у групах I і J:

Норвегія завдяки розгрому очолила групу I. Щоправда, Франція «дихає в спину» норвежцям, стартувавши на Мундіалі теж із трьох балів. Сенегал та Ірак наразі із бубликами посідають третю та четверту сходинки відповідно.

Щодо групи J, то тут Аргентина захопила лідерство. Друге місце із трьома очками посідає Австрія. Йорданія, як і Алжир із нулем після першого туру – 3-та та 4-та позиції відповідно.

Агентство Телевидения Новости